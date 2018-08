Katherine Johnson, que calculó a mano las órbitas de los viajes la Luna, cumple 100 años

Katherine también calculó a mano las trayectorias de los viajes espaciales del Proyecto Mercury (1961), los primeros viajes espaciales norteamericanos que los expertos consideran claves para que Estados Unidos se adelantaran a Rusia en su viaje a la Luna.

En 1962 se empezaron a utilizar ordenadores para calcular las trayectorias orbitales, programados por la propia Katherine Johnson y su equipo. Aún así era algo tan nuevo que nadie se fiaba de las máquinas, y los datos no se daban por aprobados hasta que ella los repasaba a mano, y daba el visto bueno.

Katherine Johnson fue la responsable de las trayectorias de los viajes a la Luna, y sus cálculos en tiempo real durante el incidente del Apollo 13 contribuyeron a salvar la vida de los astronautas, consiguiendo que regresaran sanos y salvos a casa.

Por su condición de mujer y además de mujer de raza negra, tuvo que sufrir la discrimación de sus propios compañeros. En aquella época las mujeres negras de la NASA tenía un baño y una cafetería separada del resto de personal.

Durante casi 50 años la aportación de estas computadoras humanas permaneció en el olvido, hasta que un joven trabajador de la NASA rescató su historia de las penumbras.

“You are as good as anyone in this town, but you are no better than any of them,” says retired @NASA_Langley mathematician Katherine Johnson, who celebrates her 100th birthday today. Discover other life lessons from this trailblazer: https://t.co/FliCMfFYDt #Happy100Katherine pic.twitter.com/s0KIhj704W

— NASA (@NASA) 26 de agosto de 2018