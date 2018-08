Kevin Hernández: ‘Puede ser que sea suplente porque mi suegro ya no patrocina a Real España’

El guardameta de Real España, Kevin Hernández, generó polémica este martes con sus declaraciones sobre su suplencia, la cual atribuye a que la empresa de su suegro, un importante empresario, no renovó su patrocinio con ‘La Máquina’.

Además, Kevin Hernández reveló que tiene contrato por un año y piensa cumplirlo, pero llegado el momento dejó entrever la posibilidad de dejar la institución sampedrana.

‘La lucha siempre la he tenido, Pipo (Roberto López) está haciendo un buen trabajo. Estoy expulsado en liga pero puedo jugar en Copa Presidente’.

‘El suegro ya no sigue patrocinando al equipo, puede pasar por ahí mi suplencia. Son cosas del cuerpo técnico, ellos son los que deciden y tienen la última palabra con la directiva’.

‘No empecé jugando pero en cualquier momento se me puede dar, tengo la plena convicción que estoy preparado para jugar. No me esperaba ser suplente, fue sorpresivo para mí, pero solo me toca esperar. Ya no quiero seguir en la banca’.

‘Le metí presión a mi suegro para que renovara el patrocinio, pero no quiso. Tengo contrato con Real España un año más y estoy preparado para ser titular en cualquier equipo de la Liga Nacional. No quiero salir del equipo, pero eso puede pasar de aquí a un año’, manifestó Kevin Hernández.