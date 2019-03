La anotación de Roger Rojas y la expulsión de Roger Espinoza, resume la fecha de los legionarios este fin de semana

Inició la temporada de la Major League Soccer (MLS) en los Estados Unidos, así como también de la legión hondureña, que se hizo presente en la jornada inaugural, pero ninguno de ellos pudieron alzarse con la victoria en sus respectivos clubes.

Después de que eliminaran al Deportivo Toluca en la Liga de Campeones de la Concacaf, el Sporting Kansas City venía en estado de gracia; sin embargo, Los Angeles FC aterrizaron a los “magos” y perdieron en su debut, con Roger Espinoza terminado expulsado en la recta final del encuentro, después de su gran actuación el pasado jueves ante los “diablos”.

El Houston Dynamo recibió al Real Salt Lake y empataron a uno, con los cuatro catrachos de titulares completando los 90 minutos del partido, a excepción de Romell Quioto, que fue sustituido en la segunda parte en el minuto 76′ por el norteamericano, Memo Rodríguez.

Otro hondureño que no pasó del empate fue el volante, Bryan Acosta del FC Dallas, que igualó a uno con el New England Revolution, aguantando todo el partido hasta el final.

El delantero hondureño de la Liga Deportiva Alajuelense, Roger Rojas fue el gran protagonista de la jornada, consiguiendo el empate, terminando tablas en el marcador (2-2) a la Universidad de Costa Rica. También estuvieron presentes el central Henry Figueroa y el mediocampista, Alex López.

Por su parte, Luis Garrido ingresó en la segunda mitad, recibiendo la cartulina amarilla al minuto 54′. Los “manudos” se ubican en la séptima posición con 16 puntos tras 13 partidos disputados en la Primera División del fútbol tico.

En la Liga MX, Bryan Beckeles con el Necaxa no están pasando por su mejor momento, ya que cayeron derrotados por el Cruz Azul a domicilio en el Estadio Azteca (2-1). Salió en el once titular y se mostró participativo durante el choque liguero.

El resurgimiento de los Lobos Buap se está confirmando luego de derrotar a los Pumas de la UNAM (2-1), con Michaell Chirinos y Félix Crisanto teniendo protagonismo durante el encuentro.

No obstante, el atacante hondureño, Anthony el “Choco” Lozano no fue tomado en cuenta para esta jornada por el entrenador, Eusebio Sacristán ganando el Girona dos goles a cero al Rayo Vallecano. Hasta la fecha, el ariete catracho no se ha estrenado en la liga con el equipo gironés.

