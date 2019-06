La bandera del ‘Orgullo Hetero’ incendia las redes

SH. Como cada año por el mes del Orgullo, han surgido los típicos y un tanto absurdos movimientos del denominado ‘Orgullo Hetero’, que siguen reivindicando un desfile que no es ni real ni necesario.

Poco después de que tres hombres en Boston quisieran organizar un desfile para mostrar cómo de oprimidos están, y tras haber recibido respuestas muy críticas de personalidades como Chris Evans, este ‘movimiento’ ha dado un paso más hasta la elaboración de una bandera del ‘Orgullo Hetero’, y los usuarios de Twitter han comenzado a dar rienda suelta a su ingenio elaborando divertidos memes sobre la misma.

Aquí os dejamos algunos de los mejores:

I suppose it is appropriate that the «straight pride» flag is colorless and corpse-dead, a bleak, washed-out old-timey prison-jumpsuit, oppressive and dull, as exciting as a cinderblock, as energizing as an elementary school eye-test. Oh, and homophobic as hell. Burn it. pic.twitter.com/SSWv6AG2PL — Chuck Wendig (@ChuckWendig) 6 de junio de 2019

«Supongo que es apropiado que la bandera del Orgullo hetero sea sin color y fría como un cadáver, desértica, desgastada, como un traje desfasado de prisión, opresiva y aburrida, emocionante como un edificio industrial y con la energía de un test visual en blanco y negro del colegio. Ah, y también homófoba de la hostia. Quemadla».

Y continúa:

I mean, this thing screams less «parade!» and more «oh hello welcome to my cubicle.» It’s like a pirate ship flag if the pirate ship were operated by the ghosts of sad accountants. It’s like plain yogurt with old raisins in it. Less thrilling than a Jack Chick tract. — Chuck Wendig (@ChuckWendig) 6 de junio de 2019

«Me refiero a que esta bandera no expresa algo como un desfile sino ‘oh, hola, bienvenidos a mi cubículo». Es como un barco pirata si estuviera tripulado por el fantasma de un contable triste. Es como tomarse un yogurt natural con pasas revenidas. Menos interesante que una tira cómica de Jack Chick».

«Es un arcoíris empapado en lejía y escurrido hasta que todas las cosas especiales se han ido».

isn’t a straight pride parade just traffic — lil arab (@sweatyhairy) 4 de junio de 2019

«El Orgullo Hetero no es un desfile, es solo tráfico».

Looking at the «straight pride» flag and I can see they’ll have at least one supporter. pic.twitter.com/fnxZHiEtjP — Jim Sterling (@JimSterling) 5 de junio de 2019

«Ya sabemos que la bandera del ‘Orgullo Hetero’ al menos tiene un admirador».