La “broma” subida de tono que provocó terror en una universidad privada de Tegucigalpa

(Radio América)- A tempranas horas de la mañana trascendió en redes sociales información sobre el ingreso de un arma de grueso calibre dentro del campus de una universidad privada en Tegucigalpa.

En un testimonio recopilado por Radio América un estudiante que fue testigo explica lo que sucedió:

“Yo me lo encontré en el pasillo me saludó y me dijo que esperaba a alguien que tenía que entregarle algo, al momento que estábamos en el aula él llegó con una funda para guitarra y la licenciada le preguntó -¿Qué anda allí?- y él dice: -No sé si es una AK-47, un R-15 o un M-60-, en eso el man se cambia de lugar para la esquina del aula, y él susurró: -Que Dios me perdone por todos los que voy a matar hoy- en eso la licenciada salió del aula y al ratito subió la seguridad”, relató el joven.