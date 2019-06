«La élite en el poder no pierde nada, los políticos creen que vivimos en el siglo pasado»: Graco Pérez

(Radio América). A criterio del analista político, Graco Pérez, el Gobierno cree mirando hacia otro lado, invisibilizar la crisis o que montando campañas publicitarias puede resolver los problemas.

“Pensemos en los que vienen atrás, en los niños que no están yendo a la escuela que no tienen condiciones para recibir educación, la sociedad está cayendo en una situación de descomposición donde usted ve que ya no existen valores, creo que tenemos que sentarnos, pero con conciencia de resolver los problemas, no con esa inauguración que hicieron donde se sientan personas a platicar y que lo que se busca es diluir movimientos y que al final no se queda en nada”, dijo.

También agregó, que la responsabilidad mínima del Estado es brindar educación, salud, y posibilidades de superación a las personas, porque estos sectores de una u otra forma “se han privatizado”, y si no es capaz de brindar eso “¿Para qué tenemos un Gobierno?”.

En ese sentido manifestó que el sector de la oposición se ha mantenido al margen el tema político, “siento que las demandas son legítimas”.

De tal manera explicó que la Ley debe aplicarse, el problema es cuando se quieren acomodar las leyes a beneficio de unos pocos, “como el tema de la reelección, está no existe en la Constitución y sin embardo tenemos un Gobernante que está ejerciendo un segundo mandato, ¿Cómo es posible eso?”.

Asimismo, habló sobre las pretensiones del Secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro mismo que en la actualidad está “buscando un segundo mandato en esa organización” y su agenda y la de “JOH coinciden”.