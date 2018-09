La película sobre millonarios asiáticos ha desatado la locura en EEUU.

En Estados Unidos no se habla de otra cosa: “Crazy Rich Asians” lleva tres semanas en taquilla y está batiendo todos los récords. Por tercer fin de semana consecutivo, la película está en el número uno de ingresos por entradas. Se calcula que la cinta de Warner habría superado los 26 millones de dólares de recaudación solo la primera semana. Revistas como Time han dedicado su historia de portada del último número de agosto al filme, con titulares como “Crazy Rich Asians is going to change Hollywood”.

A simple vista, CRA no es más que una comedia de enredo. Se basa en la novela del mismo nombre escrita por Kevin Kwam y cuenta la historia de una joven pareja de asiáticos estadounidenses. Ella viaja con su novio a Singapur para conocer a la familia de él, que resulta ser de las más adineradas y poderosas del país. Las desigualdades socioeconómicas son el hilo conductor de las tensiones que se desarrollan en la película. Ella, de trasfondo social trabajador, es rechazada por la familia de él y el amor intenta sobrevivir en un mar de convencionalismos.

La película es un producto clásico que, sin embargo, está llamado, como adelantaba la historia de Karen K. Ho en Time a revolucionar Hollywood. Se trata de la primera vez que una película con la totalidad del casting asiático, así como su director y el resto del equipo triunfa en la gran pantalla en Estados Unidos. CRA ha roto la maldición de que, para una película asiática triunfase en EEUU, tendría que haber peleas y personajes como Bruce Lee o Jackie Chan. CRA acaba de demostrar que los asiáticos no están condenados a pasar desapercibidos en un país en el que forman un 5,6% de la población.

Parte del éxito de CRA es la exposición cotidiana de los ricos asiáticos como una nueva realidad que ha crecido ajena a los medios mainstream. Tradicionalmente, en el imaginario de Hollywood, la comunidad asiática ha estado encorsetada en prejuicios sociales como aquellos que atienden las tiendas de barrio o regentan restaurantes de comida rápida; e incluso raciales, cuando se ha señalado a los asiáticos como cobardes y lunáticos, por ejemplo, en las películas de la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de Vietnam.