La voz por excelencia del Rock en Honduras Marvin Corea: “Nací, Crecí y moriré siendo roquero”

(Radio América)- La voz por excelencia del Rock en Honduras, visitó Radio América y compartió algunos de sus muchos éxitos como Hojas Secas, Tierra Suelta, De mil Maneras en la edición especial de Viva la Música de esta casa de radio.

Desde muy pequeño Marvin Corea incursionó en la música rock. Su padre cantaba boleros y música romántica sin embargo, Marvin decidió cantar su propio estilo musical.

“La música rock te atrapa, y pienso que serle fiel al género es lo mejor. No me veo cantando otro tipo de música que no sea Rock, -nací crecí y moriré siendo roquero-” expresó Corea entre risas.