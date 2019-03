Jorge Cálix tiene alianza con JOH y Mauricio Oliva, dice Esdras Amado López

Radio América – Esdras Amado López, quien actualmente está recolectando firmas para el proceso de inscripción de su partido político “Nueva Ruta”, aseguró este miércoles que el diputado Jorge Cálix le pidió formar una alianza para una candidatura presidencial en el siguiente proceso electoral en Honduras.

Sin embargo, López dijo que él no aceptará ninguna alianza porque Cálix, quien ya ha anunciado prematuramente que lanzará una candidatura a la presidencia, “habla del diente al labio”.

“Yo soy un político triunfador, siempre apuesto a ganar. Quiero agradecer a Jorge Cálix la invitación que me extendió para que nos uniéramos y que en una elección elección entre él y yo se decidiera quién iba a ser el candidato que enfrentara a Juan Orlando Hernández, aprecio esta invitación, pero debo de anunciar que he decidido no hacer ningún tipo de alianza con nadie en este momento porque estos hablan del diente al labio”.

Alianza con el oficialismo

López aseguró que Cálix tiene alianza con el presidente Hernández y el titular del Congreso Nacional Mauricio Oliva.

“Todo el equipo de la Nueva Ruta analizó detenidamente la trayectoria del diputado Jorge Cálix como diputado suplente y propietario, ahora como candidato presidencial y concluimos que él ya tiene una alianza entonces no necesita otra con nosotros”, indicó.

Seguidamente el político pidió a Cálix que “fortalezca la alianza con Mauricio Oliva y Juan Orlando Hernández para que sigan cogobernando el Congreso Nacional de la República y las demás instancias del Estado”.

Insistió López que el legislador de Libre “es el principal aliado” de Oliva y Hernández.

Finalizó diciendo que podría considerar una alianza pero con otros partidos que quieran enfrentar al oficialismo y buscar el poder de la República. “Conspirar políticamente para ser uno más no va conmigo”.

O en todo caso, Esdras afirmó que él es más popular que Cálix, por lo que si quiere debe unirse a Nueva Ruta.