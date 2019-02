Leandro Sosa está listo para debutar en el clásico ante Motagua

El clásico entre Motagua y Olimpia de este domingo podría significar el debut oficial del mediocampista Leandro Sosa, la última contratación del conjunto “merengue”.

Al término del entrenamiento de este viernes el uruguayo habló al respecto, asegurando que se siente listo para portar la camiseta número 10 de Olimpia.

“Sería lindo debutar en el clásico, pero eso dependerá del cuerpo técnico. Uno se en para dar lo mejor y espero que si tengo oportunidad todo me salga bien en el terreno de juego”.

“Me siento muy bien, el grupo me ha recibido de manera espectacular, he realizado fútbol porque los trabajados se han enfatizado en otros aspectos, cuando jugué con las reservas lo hice de media punta”.

“La afición muy bien, lo demostraron el partido contra Platense y ahora queremos que sea igual, he jugado con cancha llena, así que eso no me preocupa. Lo que más me gusta hacer es encarar, el uno contra uno, luego habilitar a mis delanteros”, explicó el creativo de Olimpia.