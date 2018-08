“Sólo un lempirita van a poner” dice Bobadilla sobre impuesto a bebidas alcohólicas

Radio América. El diputado y vicepresidente del Congreso Nacional, el doctor Denis Castro Bobadilla, presentó ayer ante la Cámara Legislativa una iniciativa de proyecto de Ley para gravar con un lempira más las bebidas alcohólicas esto para construir salas especiales de emergencia de traumatología.

Desde hace algunos años se ha venido pidiendo que las personas accidentadas por incidencias de ingestas alcohólicas u otra razón relacionada paguen sus costos.

La iniciativa se ha retomado tras la presentación en su momento por el también médico, Arturo “Tuky” Bendaña.

L1 a la cerveza

Entonces, a “esas personas que beben y les gusta tanto, pues sólo van a poner un lempirita de contribución para que funcione el hospital del trauma”, expresó el congresista.

De concretarse el proyecto las obras se estarían llevando a cabo en las dos principales ciudades de Honduras, Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Bobadilla cuestionó a través de Radio América que los hondureños vivimos es un país donde se “consume más alcohol que leche”.

Para hospitales

Argumentó además que los hospitales con los que cuenta Honduras no están hechos especialmente para la atención de pacientes con traumas, por tal razón los nosocomios se ven saturados en la actualidad.

Respecto a la obtención de recursos para financiar el proyecto relacionado con la Salud comentó que saldría de esa especie de tasa contributiva que permitiría la creación de un fideicomiso para tal fin.

Cuestionamientos

“Uno de estos negocios que paga aproximadamente 970 millones de lempiras en impuestos no es la que va a pagar esto, lo hará el que consume esa sustancia. El que no bebe no va a pagar nada, entonces ¿cual es el problema?”, careó el diputado de la Alianza Patriótica.

Entretanto se estima que por cada litro de aguardiente se pague 1.50 de lempiras y L2 por cada botella de licores destilados como vinos, rones y similares.

Sin embargo el Consejo hondureño de la empresa privada (Cohep) se ha pronunciado este viernes manifestando una negatividad al impuesto de las bebidas alcohólicas que se pretende.