LIBRE instruye a sus bases para implementar “comandos insurreccionales” a nivel nacional

Partido Libertad y Refundación (LIBRE), realizó una asamblea llamada “Diálogo con el Pueblo”, en la escuela República de Perú de la colonia El Pedregal de Comayagüela, en su discurso Manuel Zelaya Rosales instruye a sus bases para implementar los comandos insurreccionales a nivel nacional.

“Los Comandos Insurreccionales no son clandestinos, no tienen un fin violento, su objetivo es garantizar el respeto de la voluntad popular, con ellos no volverá a ser ignorada la voz del soberano” expresó Zelaya.

A lo que añadió “Ahora organizamos los Comandos Insurreccionales, aspiramos a organizar 10 mil comandos, no volverán a robarse una elección en este país”.

Por otra parte Zelaya también dejó un mensaje claro a lo que denomina “sus adversarios”.

“A nuestros adversarios no les gusta que se les consulte al pueblo, aquí hacemos una consulta popular, que vengan los golpistas a capturarnos como hicieron con la cuarta Urna” dijo Zelaya.

“El diálogo con el pueblo” es una iniciativa que promueve el partido LIBRE con el fin de afirmar sus bases y hacer una consulta popular.