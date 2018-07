Llamativa visita de Alexis Mendoza a la concentración de Honduras en Barranquilla

Uno de los candidatos a hacerse cargo de la selección absoluta de Honduras, el colombiano Alexis Mendoza, se hizo presente el lunes en la concentración de la selección Sub-21 que participa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

Durante breves minutos, Mendoza, quien es originario de Barranquilla, cerró su suspicaz visita con una charla motivacional al plantel de Honduras que este martes cierra su participación en la justa deportiva enfrentando a Haití, en el partido por la medalla de bronce.

Al término de su visita el exasistente de Reynaldo Rueda en Sudáfrica 2010 habló sobre su candidatura a dirigir la selección de Honduras, que se encuentra acéfala desde la salida de su compatriota Jorge Luis Pinto.

‘Para mí fue muy grato tener de cerca a los muchachos. Estar acá es recordar ese tiempo que estuvimos en Honduras. Cuando nosotros estuvimos allá estos muchachos eran unos niños’.

‘Me ha gustado mucho la parte individual y colectiva de este grupo, han hecho un gran trabajo y merecían más, pero así es el fútbol. No me he comunicado con nadie de la Federación de Honduras, pero me siento orgulloso que mi nombre esté allí’.

‘Uno nunca descarta nada, mucho más cuando uno conoce el país y allí se obtuvieron logros importantes. Si hay posibilidad de regresar no tengo negatividad de dejarla ir. Hay que esperar, no hay que hablar antes de tiempo’, expresó Mendoza.