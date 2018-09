Lluvia de dinero: Un club de fútbol arroja billetes sobre sus hinchas desde un helicóptero (VIDEO)

De esta manera, el club pretende atraer a más público a sus partidos.

Las Vegas Lights es considerado el equipo más extravagante de Estados Unidos. En abril, fueron patrocinados por una farmacia local que vende marihuana.

We were going to wait till 4:20 pm, but we were just too excited 😏

We are proud to announce our partnership with @NuwuCannabis!

The first professional sports team in the U.S. to partner with a marijuana dispensary.

ONLY. IN. VEGAS. pic.twitter.com/ItGhT7a4vn

— Las Vegas Lights FC (@lvlightsfc) April 13, 2018