Los partidos “bisagra o de maletín” solo sirven para respaldar intereses del partido que está en el poder, Rasel Tomé

(Radio América). El ex-diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, señaló que Libre tiene legítimo derecho a tener representación en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, órganos que sustituirán al Tribunal Supremo Electoral.

“Pero Libre tiene que exigir eso siempre sustentado en valores morales, no puede decir: bueno como lo que nos corresponde a nosotros es tener representante no me interesa si el Partido Nacional nomina y repite en el cargo a alguien que es señalado como autor material del delito de fraude”, dijo Tomé.

Asimismo, se refirió a los llamados partidos “bisagra” o de maletín, ya que los mismos han “respaldado los intereses del partido que está en el poder”.

También, expresó que desde hace mucho tiempo atrás se pudo haber exigido que el problema de Leyes electorales se solucionarán “y no hasta ahora que ya rebalsó el problema”.

Finalizó exponiendo el hecho de que debe preocupar la formación de “tanto” partido político si se sigue con el mismo proceso o formas con que se han manejado credenciales, con los representantes de las mesas, porque “acta mata el voto”.

Vea la entrevista completa: