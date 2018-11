Luis Zelaya denuncia injerencias del PN y dice no se reconciliará con “corruptos”

Radio América. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió este lunes que son nulas las reformas donde se crea el procedimiento para expulsar a miembros del Partido Liberal, debido a que no se siguió el procedimiento para que dichas acciones fueran legales.

Ante eso, el presidente del CCEPL, Luis Zelaya, manifestó que es inaudito que el TSE “se pronuncie sobre algo que no se ha dado”, ya que el proceso de sacar del Partido Liberal a 17 diputados está en marcha.

A su vez señaló que hay “intromisión” del Partido Nacional en los asuntos internos del CCEPL, ya que asegura que ese ente político dio instrucciones al Tribunal Electoral para que declarara nulo los procedimientos del liberalismo.

“El proceso de expulsión de estos 17 diputados está en marcha, no ha tomado una resolución del Tribunal Disciplinario y ya el TSE emite una resolución y no me extraña. Es una intromisión del Partido Nacional ligado al lado oscuro del Partido Liberal liderado por Carlos Flores y que representa intereses de Elvin Santos”, indicó.

Mientras, afirmó que el partido seguirá con el debido proceso contra los 17 legisladores, por su participación en la intervención del Registro Nacional de las Personas, entre otras acciones, ya que así lo expresa el reglamento del CCEPL.

La resolución del Tribunal Electoral es enfuria porque “los estatutos están aprobados y el tribunal disciplinario es una instancia creada años atrás”, aclaró.

Por otra parte, Luis Zelaya dijo que él no se reconciliará con el diputado Elvin Santos, ante el llamado del expresidente Roberto Micheletti para que se concilien y busquen la unidad del Partido Liberal.

“No me puedo reconciliar con corruptos”, expresó.

Lea además