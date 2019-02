Luis Zelaya: Renuncia del subjefe de FFAA es “Reflejo del irrespeto a las instituciones del gobierno de JOH”

Radio América. La renuncia irrevocable del subjefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), el general Reynel Fúnez Ponce, es un “reflejo” del irrespeto a la instituciones del gobierno que tiene Juan Orlando Hernández “, manifestó este sábado el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCPLH), Luis Zelaya.

“Esto es un caso similar de lo que hizo Mauricio Oliva nombrando a su hija en el directorio del Banco Central. También Porfirio Lobo Sosa a su hija en el Banco Centroamericano, y eso es un irrespeto a la institucionalidad”, recalcó el ex-presidenciable del partido rojo blanco y rojo.

No obstante, en el caso del general Ponce Fúnez, Luis lo consideró “mas crítico”, porque se refiere a una institución clave en el país como las Fuerzas Armadas por el irrespeto a la jerarquía en la institución armada.

En torno a eso Zelaya expresó, “yo no recuerdo casos similares de renuncia dentro de las Fuerzas Armadas de Honduras”. A Luis además no le extrañaría lo establecido en el inciso 2 del comunicado en que la renuncia del hasta ayer subjefe de la entidad castrense en que no comparte principios, valores ni la formación de la que rige en la institución, y yo no creo que sea un caso aislado”, agregó el entrevistado.

Cabe mencionar que ayer viernes luego de la renuncia irrevocable del general de división Reynel Fúnez Ponce, las autoridades de las Fuerzas Armadas nombraron al Edgar Wilfredo Caballero Espinoza como nuevo subjefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército de Honduras.

Precandidaturas políticas

En cuanto a las precandidaturas ya en los partidos políticos sobre todo en Libre, el ex-candidato liberal señaló que se debe en parte a la dinámica “con los acuerdos oscuros a que han llegado las fuerzas políticas para dejar a Juan Orlando Hernández en ese gobierno ilegítimo, y ellos tener espacios en entes electorales y arrancar un proceso en el 2021 olvidando lo que pasó en el año 2017”.

Sobre el mencionado tema, el titular del Consejo Central Liberal puntualizó, “esto es el juego que establecemos de poder, en que concluyen los mismos antivalores, preocupaciones, temores y quieren quedarse en el poder como única forma de evitar enfrentar los delitos cometido”, aunque no mencionó nombres.

PUEDE INTERESARLE: Reynel Fúnez renuncia como subjefe de las FFAA