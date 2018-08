Luis Zelaya se está bajando puntos, dice diputado que no asistió a audiencia

Reyes, que es uno de los 13 diputados declarados rebeldes por el Tribunal de Honor al no asistir a una audiencia de descargo este día, indicó que Luis Zelaya nunca se ha reunido con ellos después que “pusimos el pellejo por él” durante la campaña política del año pasado.

Radio América. El diputado del Partido Liberal por el departamento de Lempira, Nery Reyes, manifestó este miércoles que el expresidenciable Luis Zelaya no sabe nada de política y está restando puntos en lugar de ganarlos.

Agregó que él fue a ese acto porque es un mandato constitucional y nada está sobre encima de la Ley.

Es más, el Congreso Nacional puede sancionar o expulsar a los legisladores que no asistieron a ese acto solemne, dijo.

Reyes aseguró que no tiene temor a las consecuencias y que no reconoce al tribunal de honor porque sus miembros están electos ilegalmente y ese órgano no está inscrito en el Tribunal Supremo Electoral.

Los diputados declarados en rebeldía podrán ir a derechos humanos, Ministerio Público o al TSE, ante la situación que enfrentan, señaló.