Magisterio y médicos emplazan al Gobierno derogar decretos PCM de lo contrario seguirán las acciones

Radio América. Pese a que en la reunión de este día llegaron a acuerdos importantes con el Gobierno, Roberto Tróchez, dirigente del profesorado hondureño, entre las exigencias del gremio indicó, «para el miércoles queremos derogados los decretos PCM que perjudica a la educación del país».

«Hemos planteado para ese mismo día una reforma justa al Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) no mas tardar para el mes de julio», añadió.

De igual forma, el representante de los maestros entre los planteamientos señaló la deducción del décimo tercer y cuartos mes de salario, que no sea haga en el mes de junio.

Asimismo, la inmediata instalación de las Juntas de Selección para que se respete la carrera docente y otra, que el ajuste a los colaterales debe ser efectivo para el mes de Julio.

También, «que, los profesores y profesoras no se van a desmovilizar hasta que el miércoles no tengamos claro el panorama. Si los maestros, las juntas y las bases no aprueban el documento, nosotros no vamos a seguir dialogando del tema y continuaremos siempre en la lucha», reafirmó Tróchez.

Retomar Acciones

«El miércoles debe haber algo positivo a favor de los docentes, porque la carrera no es negociable, si no hay acuerdos positivos ese día a eso de la 1 de la tarde, las acciones se retoman con mas fuerza en el país», advirtió Roberto al Gobierno.

No obstante, en el sistema de Salud las asambleas continúan de manera indefinida, «pero seguimos atendiendo a los pacientes que acuden a las salas de emergencia al igual a las cirugías en los centros hospitalarios del país, afirmó el médico Denis Chirinos.

Ante ese conflicto derivado de la aprobación de los decretos ejecutivo PCM en donde los sectores de la salud y educación exigen su derogación, el galeno informó de la suspensión de la consulta externa sobre todo a las personas que no está en riesgo su salud y mucho menos en peligro sus vidas.

«La situación que muestra el Gobierno es intransigente, autoritario y que no permita el diálogo ni las sugerencias», lamentó el reconocido doctor hondureño.

Información: Douglas Varela y Vilma Aceituno.

