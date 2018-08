“Los malos empleados del RNP deben preocuparse” por la intervención: Gerardo Martínez

Radio América. El director técnico del Registro Nacional de las Personas (RNP), Gerardo Martínez, manifestó este viernes que si hay malos empleados en la institución pero representan la minoría, y son éstos los que se deben preocupar por el proceso de intervención que se aprobará por medio del Congreso Nacional.

“El que no debe, no debe de temer”, dijo Martínez, asegurando que en el RNP hay cantidad de buenos trabajadores pero no cree que la comisión interventora llegará con el látigo porque la experiencia registral del personal es de años.

Según el funcionario, los problemas del RNP son de carácter financiero y falta de apoyo gubernamental.

Martínez señaló que la entidad registral civil de Honduras solo recibe dinero adicional al presupuesto “cuando hay procesos electorales” pero “en realidad subsiste con la uñas”, y espera que la interventora se base en el cumplimiento de procesos que están definidos en la institución.