Manifestantes “Indignados” y líderes opositores protestan contra la corrupción en Honduras

Radio América. Este viernes un considerable grupo de manifestantes conocidos como “Indignados” y otros con antorchas protestaron contra la corrupción en el bulevar Morazán hasta llegar a las instalaciones de la Misión de Apoyo para el Combate de la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).

Entre los líderes de la oposición estaba el ex-presidenciable Salvador Nasralla, quien se refirió a un “libro de pruebas de actos de corrupción del actual gobierno” que presentó Lidieth Díaz, esposa del periodista David Romero Ellner, sentenciado a 10 años de reclusión por delitos de difamación en contra de una ex-fiscal del Ministerio Público.

“Es un libro de pruebas del robo, y ahí aparece Juan Orlando Hernández y su esposa Ana García y prácticamente toda la familia presidencial”, manifestó el ex-candidato de la desaparecida Alianza de Oposición ante periodistas en Tegucigalpa.

Del mismo modo, Nasralla además mencionó, “un libro de las pruebas presentadas por Lorena Herrera, designada presidencial en el mandato 2014-2018”.

“Un libro que yo no me imaginé que hubiera tantas pruebas y en todas las páginas aparece la corrupción de Juan Orlando Hernández y de su familia, y por eso le pedimos a la Maccih, que si ustedes no hacen nada es porque están confabulados”, demandó Salvador.

El expresidenciable además dijo que los motivos de la marcha de hoy viernes “es volver al Estado de Derecho; porque no podemos seguir viviendo en un narco-estado, por tanto hemos caminados independiente de los partidos ya sea Libre, Liberal, Salvador de Honduras y el Partido Nacional”.

La periodista Lidieth Díaz, esposa del comunicador David Romero, se presentó el jueves a las instalaciones de la MACCIH-OEA para entregar una denuncia de supuestos actos de corrupción contra el presidente de la República, Juan Orlando Hernández y su familia.

Díaz brindó declaraciones a periodistas manifestando tener en su poder escrituras de adquisición de bienes, documentos de empresas constituidas y pruebas de onerosos préstamos por el orden de los 300 millones de lempiras.

La periodista señaló además que la familia presidencial ha diseñado una trama de corrupción a través de la empresa “Inversiones del Rio”, cuya gerente general supuestamente sería la primera dama Ana García de Hernández y uno de los principales socios “Tony” Hernández, hermano del gobernante quien enfrenta actualmente la justicia en Estados Unidos por narcotráfico.

