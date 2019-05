Mario Pérez: «Es inmoral que los diputados cobremos sueldo sin trabajar en el Congreso»

Radio América. Para el jefe de bancada de diputados nacionalistas, Mario Alonso Pérez, debe aplicarse la Ley Orgánica de no pagar el día que no se sesione en el Congreso Nacional de la República de Honduras.

Cabe mencionar que ayer martes fue suspendida la reunión debido a enfrentamientos entre diputados del Partido Nacional y de Libre en donde estos últimos se han declarado en «insurrección legislativa» porque exigen el nombramiento de los representantes de los órganos electorales.

Ante eso, el parlamentario oficialista es del criterio que debe empezar a ver la Ley Orgánica del Poder Legislativo, compararla con la Constitución y otras leyes para verificar en qué se enmarca los comportamientos de los congresistas y en ese sentido, a aplicar las medidas administrativas.

«Yo miro inmoral de que se cobre un sueldo si no se trabaja, si los diputados no trabajamos, que no nos paguen, que ese dinero se lo den a los hospitales públicos para que compren medicamentos y en pago de exámenes en beneficio de la gente pobre», arguyó Pérez.

Así que de no trabarse en el Congreso Nacional una de las primeras medidas sería que el presidente del Legislativo Mauricio Oliva Herrera, como titular de la administración financiera, debe considerar no pagar el salario a los congresistas, puntualizó el entrevistado.

Información: Rony Salinas