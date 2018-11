Mauricio Oliva dice que si sacerdotes y pastores quieren participar en política, tienen todo su derecho

Radio América. El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva manifestó este miércoles que sacerdotes católicos y pastores evangélicos si ellos quieren tienen “todo el derecho” de poder participar en política.

Cabe mencionar que este día en el Congreso Móvil que se desarrolla en la ciudad de Choluteca en el sur del país, el titular del Poder Legislativo introdujo una reforma al artículo 77 de la Constitución Hondureña: que actualmente prohíbe que los ministros religiosos como pastores evangélicos y sacerdotes católicos puedan optar a cargos de elección popular.

A su entender, Oliva enfatizó que tanto pastores como sacerdotes son hondureños como cualquier otra persona, tienen los mismos derechos que los demás y pueden aportar mucho en temas de valores, justicia, buenas costumbres y reconciliación a la familia hondureña.

El diputado presidente aseveró que ese proyecto de reforma a algunos sectores les parecerá bueno pero en otros podría generar controversias.

“Los hondureños no tenemos que rehuir a estos debates de esta magnitud porque yo he sentido que hay gente interesada en participar en política, yo veo sacerdotes que llaman a que vayan a votar por alguien y no es que esté malo, tiene todo su derecho”, reiteró el parlamentario nacionalista en declaraciones a periodistas.

Para el entrevistado, “el truco aquí está no en que la ley se los impida, sino en que ellos quieran o no en este caso participar en política”.

Ante el tema de que sí las personas (religiosos) quieren participar en política tienen que dejar primero los hábitos religiosos, Mauricio ve eso como “no justo porque según él se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo”.

