“Mel” Zelaya asegura que no terminó su periodo presidencial

Radio América. El expresidente, Manuel “Mel” Zelaya Rosales, aseguró que no puede ser candidato a la presidencia ya que su mandato presidencial no terminó debido al “golpe de Estado Militar” de 2009.

“No sé porque me quieren bajar de Presidente a candidato si no he terminado mi periodo, yo pienso que mi misión en esta tierra es construir todo el proceso para que en Honduras exista justicia, libertad y paz, esa es mi labor”, manifestó Zelaya.

De igual manera, el fundador del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), afirmó su apoyo a la segunda vuelta electoral, siempre y cuando sea en beneficio de la población y no de los intereses de los partidos políticos.

Estas declaraciones las brindó durante una protesta que realizaron los simpatizantes del partido Libre, frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), solicitando que se dejen en libertad a los presos políticos.

Finalmente, “Mel” señaló que estas personas fueron apresados injustamente, ya que ejercieron su derecho a la protesta y que sí cometieron algún delito, se les deben brindar medidas cautelares para que puedan defenderse en libertad y demostrar su inocencia.

