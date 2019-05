VÍDEO.- Melissa Pastrana: «Tomo las críticas constructivas; las demás las tiro»

Momentos antes de abordar el avión que la llevaría a Francia para dirigir en la Copa Mundial Femenil, la árbitro hondureño Melissa Borjas Pastrana habló en los micrófonos de RADIO AMÉRICA.

Por supuesto no podía faltar el tema del primer juego de la gran final entre Olimpia y Motagua, donde su labor fue determinante en el desarrollo de las acciones.

«Como objetivo personal espero llegar a la final del Mundial, poder demostrar la capacidad y preparación que hemos tenido en el torneo local».

«Que sea el reflejo de las personas que han apostado a mi trabajo. Voy muy tranquila, trato de alejarme de la crítica destructiva, me enfoco más en la que me pueda hacer crecer como persona y árbitra; lo demás lo tiro».

«Deseé estar en la final. Desde que inició el torneo me hice la promesa que iba a trabajar para lograr una de las finales. Y si no llegaba que al menos dijeran que me la merecía».

«La final es el punto final de mi preparación. Estoy muy agradecida con la Comisión de Arbitraje, sobre todo al profesor Pedro Rebollar porque sé que tuvo muchas opiniones adversas y decidió apostar por mi trabajo; finalmente no se equivocó», expresó Melissa Borjas.