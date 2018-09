Las mesas del diálogo y el debate de los primeros temas entre ellos derechos humanos

Radio América. Este jueves continuaron las reuniones del diálogo que lleva a cabo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con representante Igor Garafulic con los miembros de las fuerzas políticas en busca de acuerdos para superar la crisis política generada desde las elecciones presidenciales de noviembre pasado.

En ese sentido, Henry Osorto, representante de Salvador Nasralla en sus declaraciones informó, que la mesa de los derechos humanos en el diálogo es una de las mas sensibles, y ante eso lo que se realiza dijo es una dinámica de temas que serán sacados de acuerdo a la cronología de actividades mediante el trabajo de tres días a la semana.

En entrevistado se refirió a una amnistía sobre que delitos comprenderá, que tipo de personas serán beneficiadas como un proyecto a presentar que tendrá que ser aprobada dijo en el Congreso Nacional en donde se espera se de un verdadero trámite para resolver ese problema en el país.

Explicó que la amnistía significa el “perdón y el olvido” de todos los hechos pasados los cuales serán analizados en base a un estudio del tema.

Por su parte Abby Lozano, representante del Partido Nacional, al hablar de la mesa de reformas constitucionales y fortalecimiento al estado de derecho indicó, que ya se terminó con la selección de los sub-temas de los grandes temas en la que ya se están priorizando o depurando en lo que corresponde, si es un nudo crítico y dónde está el problema.

Asimismo manifestó que en la referida mesa se ha acordado, que cada uno de los representantes de las fuerzas políticas presentarán su propuesta con la norma jurídica que se quiere reformar y por escrito.

En específico, en la mesa se han analizado cuatro temas como ser: Tribunal Supremo Electoral, plebiscito y referéndum y Ministerio Público.

En tanto, Jesús Mejía representante del Gobierno, informó de tocar el tema de la coacción de las maras y pandillas hacia el electorado, luego, el resultado de las elecciones con los supuestos indicios del fraude electoral y por último, la reelección presidencial.

Agregó, que “las mesas no podrán cambiar el pasado, pero si nos pueden garantizar que el futuro será mejor, porque vamos a tener un precedente de lo qué no debe suceder en un proceso electoral y la coacción a un ciudadano para votar jamás no deberá pasar”.

Por su parte, Iris Pineda del Partido Liberal se refirió a la introducción de un referéndum revocatorio y la clasificación de temas de la gran matriz que para el lunes se analizará el estudio de las propuestas.

A parte del referéndum revocatorio, Pineda informó sobre el tema del Tribunal Supremo Electoral, Sistema Judicial para fortalecer el estado de derecho a la falta de analizar cinco temas que se irán dando en las próximas reuniones.