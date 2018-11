Mexicanos estallan en redes sociales contra caravana migrante

Las redes sociales han sido el medio por el que ciertos ciudadanos mexicanos han difundido fotografías, vídeos y hasta memes en contra de la caravana de migrantes centroamericanos que esperan llegar a EEUU.

Este es el caso de la cuenta de Twitter “El deep web del estrudiante” que asegura entender la razón por la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump no les permitirá la entrada.

#CaravanaMigranteEnPuebla Entre drogas, alcohol y violencia viajan unos, otros son asesinados y asaltados por ellos mismo, no todos… @realDonaldTrump con justa razón defenderá a su país pic.twitter.com/KURhScbc9i — DeepWeb del Estudiante (@MrShonWeb) 4 de noviembre de 2018

Por su parte, otro usuario utilizó su perfil de facebook para “denunciar” lo que la caravana de centroamericanos dejó en la ciudad de México.

Las imágenes, grabadas por un usuario identificado como Germán Valdéz Nápoles, en menos de 24 horas fueron vistas más de 4 millones de veces y ha sido comentado en más de 9,300 ocasiones.

Además, un diario digital publicó la queja de una estudiante de odontología:

Por su parte, sobre el comentario difundido en Facebook, el contacto de Radio América dentro de la caravana migrante, explicó lo que en realidad está sucediendo.

“Si son 5 mil personas y son 200 las que hacen cosas negativas es una minoría, lo que la gente no acepta tenis y todo eso es porque la gente no puede ir cargando, no les dan mochilas y lo de la comida no es cierto, el 99% se comían lo que les daban y estaban agradecidos”, explicó el ciudadano.

Además el ciudadano afirmó que si había gente tomando pero era una pequeña minoría.

La otra cara de la moneda

Sin embargo, hay una gran mayoría que han salido en defensa de los que viajan en la caravana aduciendo que de los 5mil centroamericanos hay una pequeña minoría que tienen estas actitudes.

Este es el caso de una joven que al ver la buena acción de su padre decidió difundirla a través de twitter, la fotografía causó polémica en la antes mencionada red social.

Mi papá viajaba en la carretera Puebla-México cuando se encontró a unos migrantes pidiendo ride. Ya los lleva en su coche al albergue. Y esta foto es lo más bonito que he visto en 2018. pic.twitter.com/mv4Nm1BPXF — Amador (@unadiana) 5 de noviembre de 2018

A lo que uno de los seguidores de la joven comentó:

Que bueno que eran migrantes, si hubieran sido mexicanos ni tan siquiera la foto hubiera tenido oportunidad de tomar. — Hernán Valenzuela® (@YoSoyHernan_) 5 de noviembre de 2018

Este mundo necesita más personas como tu papá (y como tú, <3). — Jerson Hondall (@JersonHondall) 5 de noviembre de 2018

Hola @unadiana , soy de Honduras, dile a tu padre que le agradezco en el alma por ese gesto, y si le algún día tu padre decide visitar a mi país dile que no gaste en hospedaje, aquí le ofrezco casa y comida. Que Dios bendiga tu familia, saludos desde San Pedro Sula. — ⚡️Yury Fernando⚡️[btc 100k 🚀]⚡️ (@Yury_F_Martinez) 6 de noviembre de 2018

Sin ánimo de festejo, la primera gran caravanamigrante que salió de Honduras rumbo a Estados Unidos cumple este martes un mes de un camino escabroso y minado de amenazas del presidente Donald Trump, aunque determinada a alcanzar el sueño americano.

Con Información de Redes Sociales.

Lea más: Se cumple un mes de camino en la caravana migrante que hoy se dirige a Sinaloa