México en conversaciones con Estados Unidos y Centroamérica sobre plan migratorio

(Redacción VOA). México sostendrá conversaciones esta semana con autoridades de EE.UU. y varios países centroamericanos sobre el nuevo plan acordado para contener el flujo ilegal de migrantes, informó este miércoles el canciller Marcelo Ebrard.

En la conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el diplomático informó que el viernes dialogarán con autoridades migratorias estadounidenses e iniciará conversaciones el miércoles con los mandatarios de El Salvador, Honduras y Guatemala.

Además, también se dará a conocer los detalles y costos de la operación basada en los acuerdos, que incluye el despliegue a partir del miércoles de miembros de la Guardia Nacional a la frontera sur del país.

La Guardia Nacional será la encargada de realizar los enlaces en la frontera sur con autoridades migratorias, estatales y municipales, detalló Ebrard.

«El punto principal es registrar a las personas. Dialogar con las personas. Y determinar las diferentes opciones que se tienen que manejar con alguien que está en una situación de migración», indicó el canciller.

Ebrard expuso que como parte de su plan inmediato de acción, México tendrá en su equipo funcionarios encargados del desarrollo y bienestar en la región sur, otro para la atención de las más de 10.000 familias de migrantes que están en México esperando su audiencia de asilo en EE.UU. y otro para la relación con países de Centroamérica y ayuda internacional.

«EE.UU. no era el que quería esto. No era su plan principal. Esto es una propuesta que nosotros pusimos sobre la mesa y tenemos un tiempo para llevarla a cabo y demostrar que puede funcionar todo esto junto», aclaró el diplomático sobre las críticas de que EE.UU. estaba imponiendo medidas a México.

«Si simplemente se tratara de que EE.UU. determinó unas líneas y nosotros la tendríamos que seguir, no habría negociación ni nada», agregó.

Ebrard indicó que el propósito es regular el flujo migratorio de acuerdo a las leyes mexicanas, los compromisos internacionales que tiene el país y según los principios del gobierno.

«La xenofobia siempre es un error (…) Lo que vamos hacer es demostrar que se puede gestionar un flujo migratorio muy grande sin reacciones xenofóbicas, que además son injustas y están equívocas por definición (…) El odio siempre es un camino al desastre», afirmó el canciller.

Esta rueda de prensa se da un día después de que el presidente de EE.UU. Donald Trump sostuviera un pedazo de papel en el jardín de la Casa Blanca frente a los reporteros y dijera que era su nuevo acuerdo de inmigración con México, que contiene disposiciones misteriosas.

«Voy a dejar que México haga el anuncio en el momento adecuado», indicó el mandatario.

López Obrador dijo que el plan será financiado en parte por la venta del avión presidencial y helicópteros del gobierno. El presidente mexicano aseguró que el uso de la fuerza o medidas coercitivas no es la única vía para solucionar este problema y es lo que ellos quieren demostrar.

«Si los países desarrollados ayudan a los países pobres entonces se va poder atender el fenómeno migratorio. Si se les abandona, si se les da la espalda, si las agencias financieras internacionales no cooperan y no hay apoyo para el desarrollo de los países pobres, no se puede atender el fenómeno migratorio», indicó el presidente.

El mandatario afirmó que la manera «más eficaz y más humana» para solucionar la crisis migratoria en América del Norte y en el resto del mundo es atendiendo las causa de origen de la movilización.

En general, señaló López Obrador, «fue muy buena la decisión que se tomó, al acuerdo al que se llegó» e indicó que México seguirá con su línea de no confrontación y la búsqueda del diálogo.

El viernes pasado, México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para reducir el flujo de migrantes centroamericanos por lo que el presidente Donald Trump suspendió indefinidamente la aplicación de aranceles a todos los productos mexicanos que hubieran entrado en vigencia este mismo lunes.

*Con infromación de Reuters