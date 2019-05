Migrante se encuentra con su papá en puente fronterizo después de graduarse

(Radio América)- Mientras miraba alrededor de la sala durante su ceremonia de graduación el viernes pasado, una graduada de secundaria de Texas sabía que una persona faltaba en la sala: su padre.

Sarai Ruiz, de 18 años, vio como las familias, incluyendo a su madre, orgullosamente de pie ante ella la clase que se graduó en Hector J. Garcia Early College High School en Laredo, Texas.

El padre de la joven, Esteban Ruiz, fue deportado de los Estados Unidos cuando ella tenía apenas cuatro años. Sarahí continuó asistiendo a la escuela en los Estados Unidos, lo que significaba cruzar el puente fronterizo todos los días para obtener su educación.

En el día de su graduación, su padre no pudo asistir ya que no puede volver a ingresar a los EE. UU. por las reformas migratorias por las que ese país atraviesa.

«Mientras miraba a mi madre ese día durante el discurso de mi directora, no pude evitar ver a otros padres y sus hijos, y yo era sola con mi madre», dijo Ruiz a NBC News. «Fueron mamá y papá, o mamá y papá y abuela y abuelo. Y realmente me golpeó en casa. Sabía que mi papá no podía estar allí».

Sin embargo, eso no impidió que el padre y la hija celebraran su logro.

En un momento ahora viral, Ruiz se encontró con su padre en el Puente de las Américas, un puente fronterizo entre los Estados Unidos y México. Las dos se abrazaron con lágrimas después que Ruiz cruzara el puente con su atuendo de graduación hasta encontrarse con su padre.

«Le di un abrazo y empecé a llorar mucho», dijo. «Es como si hubiera cumplido los sueños de mi mamá y mi papá para encontrar mejores oportunidades que ellos no tuvieron».

Ruiz compartió un vídeo del momento en Facebook, que se ha visto más de 2.8 millones de veces desde el 25 de mayo, escribiendo: «Sabía que mi padre nunca me vería caminar para obtener mi diploma, pero hoy pensé que lo sorprendería». Al cruzar el puente para que pudiera verme con mi gorra y vestido.

Ruiz, quien se movía cuando era más joven para estar más cerca de su padre, dijo que su padre una vez le dijo: «Nadie nos separará». Sólo Dios lo hará.

«Desde que tenía cuatro años … Todo este tiempo ha pasado y es verdad, nada nos puede separar», dijo.

«Una frontera no nos va a separar, no un puente, no poder cruzar … No vamos a cambiar ese hecho de que todavía somos familia «.

Ruiz nació en Wisconsin y pasó los primeros siete años de su vida allí, primero con su madre y su padre, y luego solo con su madre después que su padre fuese deportado. Luego su madre y ella se mudaron a Laredo, Texas cuando tenía siete años, y más tarde a Nuevo Laredo, México, para que toda su familia pudiera estar junta de alguna forma.

«Realmente me gustaría que más y más personas sepan que solo soy una de muchas historias», dijo.

El director de su escuela secundaria, José E. Iznaola, aplaudió su determinación en una declaración a NBC News.

«[Sarai] representa el verdadero entusiasmo y el espíritu del sueño americano; las personas que luchan por una oportunidad para mejorar sus vidas, su familia y su comunidad», dijo. «Cuando, como educadores, vemos historias como esta, necesitamos recordar que todos nuestros estudiantes merecen que trabajemos duro para ellos «.

Ruiz planea continuar sus estudios en la Universidad de Texas en Austin el próximo otoño.

Lea más: Genio olanchano representará a Honduras en Olimpiadas de Matemáticas en Inglaterra