Ministro de Educación llama al magisterio retornar a los centros de estudios y al diálogo

Radio América. Nuevamente el ministro de la Secretaría de Educación llamó a los maestros a que volver a las aulas de clases y a la dirigencia, que retornen a la mesa de diálogo para tratar de resolver las problemática educativa.

«Nuevamente reiteramos y en el nombre del pueblo hondureño, regresemos a los centros de estudios y el problema se va a dilucidar en la mesa del diálogo», recalcó el alto funcionario.

Bueso dijo no terminar de entender que cuando ya se tienen las respuestas a los ochos puntos de las demandas del magisterio nacional, el gremio decide retirarse, «es algo tanto extraño», acotó.

El titular de educación aseguró que todas las respuestas que se planteen en el diálogo son favorables para los docentes, padres de familia, niñas, niños y para el bien de la educación del país.

Cabe mencionar que tanto los ministros del Trabajo, Carlos Madero y Arnaldo Bueso de Educación desde el lunes han llamado al diálogo a la dirigencia magisterial con el fin de llegar a acuerdos o consensos para solucionar la crisis educativa.

No obstante, los profesores han manifestado que mientras el Gobierno no derogue los decretos PCM que según ellos atentan contra la estabilidad laboral de los trabajadores de la Salud y Educación, en ese sentido, no retornarán a la mesa del diálogo.

Información: Francisco García.