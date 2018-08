Luka Modrić obtuvo el premio al “Mejor Jugador del Año” de la UEFA

Luka Modric, que ganó la Liga de Campeones con el Real Madrid y fue finalista del Mundial con Croacia, ganó el premio, este jueves en Mónaco, como mejor jugador UEFA de la pasada temporada, superando a los otros finalistas, Cristiano Ronaldo (ex Real Madrid, ahora Juventus) y Mohamed Salah (Liverpool).

Cristiano Ronaldo había sido el mejor jugador UEFA en 2014, 2016 y 2017, lo que le permite liderar el palmarés.

El premio al mejor guardameta fue para Keylor Navas, quien superó en las votaciones entre periodistas y entrenadores al brasileño Alisson Becker (entonces en la Roma, ahora en el Liverpool) y al italiano Gianluigi Buffon (entonces en la Juventus, ahora PSG).

Sergio Ramos fue elegido mejor defensa, superando a dos compañeros del conjunto ‘merengue’, el brasileño Marcelo y el francés Raphaël Varane.

Luka Modric, fue elegido como el mejor mediocampista por delante del belga Kevin De Bruyne (Manchester City) y del alemán Toni Kroos (Real Madrid).

Cristiano Ronaldo (ex Real Madrid, ahora Juventus) venció por su parte al egipcio Mohamed Salah (Liverpool) y al argentino Lionel Messi (Barcelona), los otros aspirantes, en la categoría de mejor delantero.

En la categoría femenina, la mejor jugadora UEFA de la pasada temporada fue la danesa Pernille Harder, del Wolfsburgo alemán, que venció en la votación a las otras dos finalistas, la francesa Amandine Henry y la noruega Ada Hegerberg, ambas del Lyon.

