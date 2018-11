Sus éxitos incluyeron “The Tips of My Fingers” (1963), “Yesterday When I Was Young” (1969) y “Come Live With Me” (1973) . También fue conocido por sus versiones instrumentales de “Malaguena”, en guitarra de 12 cuerdas, y “Ghost Riders in the Sky”.

Murió Roy Clark, una leyenda de la música country

Fue uno de los animadores del reconocido programa televisivo Hee Hawentre 1969 y 1992, junto a Buck Owens.​ El último episodio del show musical se emitió en 1993.