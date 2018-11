Nacionalistas proclaman unidad del partido “para ganar arrolladoramente las próximas elecciones”

Radio América. En la Convención del Partido Nacional en reconocimiento a la labor de la lidereza, Alba Nora Gúnera de Melgar Castro, los principales líderes del nacionalismo pronunciaron su discurso llamando a la “unidad” de todos los nacionalistas según ellos para “seguir manteniendo fuerte a ese instituto político”.

Antes del inicio de los discursos, la primera dama de la nación, Ana García de Hernández junto a los correligionarios presentes, encomendó el acto y elevó plegarias al “Creador del Universo” dándole gracias por el Partido Nacional, a quien llamó de la “esperanza y por mantener unidos a todos los nacionalistas ante toda circunstancia para la transformación de Honduras”.

Por su parte, el alcalde de la ciudad de San Pedro Sula, Armando Calidonio, dijo, “nos sentimos muy contentos, esto por lo que estamos viviendo como partido y como país, con grandes retos que son para grandes instituciones”.

“El Partido Nacional unido, en una sola bandera y con un solo propósito que es Honduras, seguimos adelante porque somos los mejores”, afirmó el jefe edilicio sanpedrano, en la que también destacó el apoyo del gobierno para todos los alcaldes y comunidades del país.

Nacionalistas proclaman la unidad del partido

El edil capitalino, Nasry “Tito” Asfura, ante los nacionalistas proclamó “unidad y unidad, trabajando con responsabilidad para mejorar a nuestra querida Honduras, y eso es lo que Juan Orlando Hernández ha venido buscando en cuatro años y medios de mandato presidencial”, añadió.

“Hoy tenemos un reto, se llama Partido Nacional, el partido mas grande y estructurado de Honduras”, y llamo a los alcaldes, presidentes, convencionales que debemos estar unidos para demostrar unidad porque hay mucho por hacer”, demandó el alcalde del Distrito Central ante los militantes.

Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional en su disertación envió un mensaje a la oposición política y a los analistas que, “entre la bancada nacionalista y el Ejecutivo no hay un ápice de división”.

“A Mauricio Oliva y a Juan Orlando Hernández no los va separar nada y ni nadie”, aseguró el titular del Legislativo

Adelantó sobre la bancada que lo acompañará para realizar una de las mas profundas reformas políticas en el país. “Vamos a poner claras las reglas del juego para los próximos procesos electorales que serán mas transparentes e incluyentes para que se les acabe la pataleta de que todavía votan los muertos”, enfatizó con voz firme el diputado presidente por el departamento de Choluteca.

El presidente del Comité Central del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez en su discurso ironizó, ” nos dijeron que no íbamos a ganar las elecciones y que no podíamos, creyeron que el Partido Nacional estaba dividido, pero cuando llegamos a las elecciones obtuvimos una victoria total, ganamos la presidencia con Juan Orlando Hernández y la mayor bancada en el Congreso y también 173 alcaldías”.

Aseguró que actualmente tienen un partido unido, fuerte y con sus autoridades departamentales, locales y la máxima autoridad la Convención del Partido.

Nacionalistas trabajarán incansablemente para ganar las próximas elecciones

Y para cerrar la convención en Gracias, Lempira, el mandatario Juan Orlando Hernández en primer instancia dio gracias a los correligionarios por las muestras de solidaridad para con él y su familia.

Del mismo modo, reconoció el apoyo de la población de Lempira, por ser uno de los departamentos que mas votos aporta en las elecciones por el Partido Nacional, principalmente en los dos últimos procesos electorales.

El gobernante en su participación destacó los distintos programas sociales que impulsa su gobierno, como ser la construcción de viviendas sociales, fomento a la producción, generación de empleos, el de mejores familias, créditos solidarios del programa “Vida Mejor”, según él para atender a los que mas necesitan.

Adelantó que en los próximos tres años no se va a quedar una tan sola familia o, a los mas necesitados y pobres sin que les llegue a ellos el sello del Estado, asegurando que al terminar su gobierno todos los “hondureños humildes” habrán recibido los beneficios del “Vida Mejor”.

También recordó que se recibió un país con las tasas de homicidios mas altas del mundo en la que Honduras fue calificada como la “nación mas violenta de la tierra” por la cantidad de pérdida de vidas humanas.

“Decidimos enfrentar la cosas, no agachamos la cabeza, no nos coludimos y tomé la decisión de arriesgar a mi familia y abrir muchos frentes, pero todo por el derecho de vivir en paz y tranquilidad porque no lo merecemos”, subrayó Hernández ante los “cachurecos” presentes en esa convención partidaria.

Asimismo, señaló del crecimiento económico del país como uno de los mayores de la región con un 5% de su Producto Interno Bruto, y por eso reafirmó la disposición de una enorme cantidad de recursos para que mediante las cooperativas, cajas rurales y microfinancieras se puedan llevar unos 2,500 millones de lempiras en créditos anuales en apoyo el emprendedor de negocios con el objetivo de que generen empleos y mas oportunidades.

Juan Orlando también prometió que se seguirá con la construcción de viviendas con el apoyo de los alcaldes en la donación de terrenos para que la gente de menos recursos tenga su “casa digna”.

A la oposición el Presidente le envió un mensaje de, “que no se me pongan nerviosos por la unidad del partido mas grande de Honduras, el Partido Nacional”.

Entre otros puntos y mención de otros proyectos sociales, el titular del Poder Ejecutivo finalizó con su típico discurso que, “de la mano de Dios, unidos siempre y trabajando incansablemente por Honduras, vamos a la próxima elección a ganar arrolladoramente”.

