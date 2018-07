Nahúm Espinoza: ‘No puede ser que los técnicos solo cobremos siete meses al año’

El fin de semana no pudo sentarse en el banquillo de Olimpia debido a no tener completas las 30 horas de capacitación que exige la Fenafuth, por eso Nahúm Espinoza acudió este martes a un curso impartido en las instalaciones de Unitec.

Visiblemente molesto el adiestrador de Olimpia habló de varios problemas que aquejan a los entrenadores de Honduras, un gremio al que llamó ‘desunido’.

‘Ya teníamos algunas horas (de las 30) adelantadas con el curso del profesor (Reynaldo) Rueda, al fin y al cabo lo importante es salir del compromiso’.

‘Los entrenadores estamos muy divididos, no es posible que un entrenador no pueda estar en el banquillo cuando el aficionado compra un boleto para ver a un equipo completo’.

‘No puede ser que un entrenador gane siete salarios sobre doce meses, esas son las cosas importantes que hay que discutir. Por una regla no me pueden negar el derecho a trabajar mientras tengo contrato en vigor’.

‘La idea no es pelearnos, pero se dejó pasar mucho tiempo. Nos están dando cosas que ya sabemos, me gustaría que la clase de táctica fuera más profunda y recibiéramos clases en condiciones mejores’.

‘Me afecta porque no he podido entrenar en dos días. Si piensan que eso no afecta pues no saben nada de fútbol. Si las cosas se hacen con tiempo podemos progresar’, expuso el director técnico de Olimpia.

Si completa esta semana las horas que le faltan Espinoza podrá dirigir el domingo sin problemas a Olimpia, que en la fecha 2 del torneo Apertura recibirá a Platense.