Ningún país puede prohibir a una persona que migre, dice expresidente BCIE, Federico Álvarez

Radio América – El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Federico Álvarez, dijo este sábado que en todo país hay libertad de movimiento humano y por tanto ningún Gobierno puede prohibir la migración, pero si debe preocuparse por las causas que la provocan.

Esto al referirse a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de cortar ayuda económica a Honduras, Guatemala y El Salvador, porque según él sus gobiernos no cumplen con el compromiso de reducir las caravanas migrantes.

Agregó que las caravanas de migrantes no las organiza el Gobierno hondureño, además hay una libertad de movimiento y no se puede prohibir a ningún hondureño que no salga. “Es un derecho humano y lo que nos tiene que preocupar porqué se va la gente”, indicó.

Para Álvarez, es una política del mandatario Trump de quitar el apoyo a los países del Triángulo Norte de Centroamérica ya que no cree que sea apoyado por el Congreso y el Senado.

Además no se ha especificado que ayuda es la que está cortando, pero si es la que tiene que ver con el combate al narcotráfico y al Ejército si tendría impacto para Honduras, y si es la de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) afectará a organizaciones de sociedad civil, sostuvo el exrepresentante del BCIE, Federico Álvarez.

En grupos de la aplicación WhatsApp circuló una nueva convocatoria iniciada por desconocidos para partir en caravana a Estados Unidos desde la Central Metropolitana de Transporte de San Pedro Sula, norte de Honduras.

De esa terminal de buses partió la primera caravana con unas 2.000 personas el pasado 13 de octubre, a la que se sumaron salvadoreños y guatemaltecos. Posteriormente otros grupos menores partieron de San Pedro Sula y otros lugares de Honduras.

Información: Javier Rivera

