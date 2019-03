No se puede cargar a los consumidores las pérdidas de la ENEE, dice presidente de la ANDI

Radio América – Los consumidores de energía no son los responsables de las pérdidas técnicas y no técnicas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) por tanto, no se debe cargar a ellos esa responsabilidad de recuperar a la estatal cobrándoles la tarifa real del servicio, dijo este sábado el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) Fernando García.

“La Ley indica que la tarifa real es sin las pérdidas que no son culpa de los consumidores, por lo que no se puede cargar a los consumidores residenciales, comerciales o industriales, unas pérdidas técnicas y no técnicas y trabajos que no son responsabilidad de ellos”, manifestó García.

El empresario sostiene que los clientes de la ENEE no deben pagar las insuficiencias de l sistema, de la red y de la misma estatal eléctrica.

“Debe pagarse la tarifa correcta, pero no cargarle costos adicionales” al consumidor de energía, insistió.

Tampoco los usuarios de la ENEE son responsables de la deuda de esta empresa con los generadores privados “por falta de decisiones políticas”, señaló García.

“Esa es una deuda muy cara y a corto plazo, lo que complica el flujo de caja de la empresa y hace que los costos se disparen, y para nosotros el factor fundamental es el perfilamiento de la deuda a largo plazo, o si es posible concesionarla con alguna características y tasas más blandas que las actuales”, consideró el representante del sector industrial.

Recomienda también que se debe revisar los costos administrativos de la ENEE.