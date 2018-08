Nueva película de Netflix conquista a sus usuarios: A todos los chicos de los que me enamoré

¿Qué pasaría si por cada vez que te enamoras escribes una carta y esta llega a esa persona sin que lo desees? En esto se basa la nueva película en la plataforma de streaming de Netflix, haciendo que sus usuarios caigan en el romance de esta historia.

A todos los chicos de los que me enamoré (To All the Boys I’ve Loved Before) ha conseguido conquistar no sólo a su público objetivo, sino que a usuarios de diversas edades.

La película está basada en la novela de Jenny Han (que en realidad es una trilogía), cuenta la historia de Lara Jean, una adolescente asiática estadounidense, que escribió cinco cartas a los cinco chicos de los que alguna vez se había enamorado.

La vida de Lara Jean cambia totalmente desde que su hermana menor roba esas cartas y las envía a sus destinatarios, uno de ellos, el novio de su hermana mayor y el otro, el chico más popular de la escuela, con quien termina haciendo un contrato para tener una relación ficticia y darle celos a la exnovia de este.

Puede que la trama les pueda parecer un poco superficial, pero tiene una perspectiva diferente y se aleja de ser la típica historia de amor en al que la protagonista es muy amada por todos y deja de ser alguien invisible a la más popular, en este caso Lara Jean aún tiene mucho por recorrer.

Hablando del reparto, la actriz Lana Condor (21) logra mantener el personaje fiel a su esencia durante todo momento, Noah Centineo (22) no deja de ser el chico apuesto por el que todas caen, Israel Broussard (24) le da vida al novio de la hermana mayor de Lara Jean, Janel Parrish (29) es la hermana mayor y King Bach (30) no deja de ser tan gracioso y simpático como lo es en la vida real, siendo uno de los amigos del chico apuesto.

Lunch break w/ the fam 💌 Una publicación compartida por @ lanacondor el 26 de Jul de 2017 a las 3:59 PDT

Al parecer Netflix ha encontró una forma de conquistar a sus usuarios, ya que también ha tenido éxito con películas de esta categoría como “El Stand de los Besos” y “Un Príncipe de Navidad”; por lo que se espera que haya continuación de esta la película basada en la trilogía de Jenny Han y así llegar al desenlace de la historia.

Vía: BíoBíoChile

Tambien puede ver: ¡Ya hay fecha para la tercera temporada de Las Chicas del Cable!