«Nunca te voy a olvidar»: El emotivo mensaje del hijo del futbolista Reyes tras la muerte de su padre

(RT)- José Antonio Reyes López, hijo del futbolista español José Antonio Reyes, que este sábado falleció a los 35 años en un accidente de coche en Sevilla (Andalucía, España), dedicó un emotivo mensaje de despedida a su padre horas después de trascender la noticia de su pérdida.

«Este es el último momento que hemos pasado juntos papá…», reza el mensaje del joven llamado José Antonio, acompañado de una instantánea en la que aparece junto al famoso futbolista. «Hoy te has ido para no volver y es un día muy duro para mí«, sigue el mensaje, en el que se lamenta por no haber pasado más tiempo juntos. «Sé que desde el cielo me cuidarás y yo nunca te voy a olvidar. ¡Te quiero, papá!», concluye el mensaje del chico, agradeciendo las muestras de apoyo recibidas. El joven sigue los pasos de su padre en el ‘deporte rey’ y actualmente juega en el Alevín A del Leganés.

La Guardia Civil cree que el accidente se debió a que el vehículo, que aparentemente conducía Reyes, habría superado el límite de velocidad permitido en dicha vía, estimándose que podría circular a unos 200 kilómetros por hora. En el siniestro también falleció uno de los dos primos del jugador que viajaban con él, Jonathan Reyes.

Tras conocerse la trágica noticia, numerosos clubes, personalidades del mundo del fútbol e internautas han expresado sus condolencias en mensajes publicados a través de las redes sociales para recordar a ‘La Perla’, que defendió la camiseta de la selección española en el Mundial de Alemania 2006.

Reyes, que jugó como delantero en equipos como el Sevilla, el Arsenal, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, militaba actualmente en el Extremadura, en la segunda división española. En su palmarés cuenta con una Premier League con el Arsenal en 2004 —siendo el primer español en conseguirlo— y una Liga española con el Real Madrid en 2007 (a la que puso su sello con dos goles decisivos en el último partido frente al Mallorca). Además, en cinco ocasiones consiguió alzar la copa de la UEFA Europa League, dos con el Atlético de Madrid y tres con el Sevilla, el club de su vida.

Lea más: Muere el futbolista español José Antonio Reyes en accidente de tráfico