Odir Fernández considera «oportuno y necesario» la incorporación de la Plataforma en el diálogo

Radio América. El Diálogo no es efectivo sino se busca incorporar a la Plataforma de Salud y Educación de manera oportunay necesaria, consideró este miércoles el director de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández.

Agregó que la situación por la que pasa Honduras es «bastante complicada» sobre todo en el tema de salud y educación y en ese sentido, recomendó tanto al Gobierno como a los miembros de la Plataforma sentarse a dialogar, pero sin condiciones, sin zancadillas y tampoco con intereses con trasfondos.

Para Fernández, la idea es que todas las partes mediante el diálogo lleven a una oportuna salud y educación, teniendo por sobre todas las cosas la consideración en favorecer a la ciudadanía hondureña y no de intereses particulares de algunos grupos.

Odir informó que siguen trabajando en otras líneas de investigación de actos de corrupción, pero a la vez continuán trabajando en Salud y en el sector de infraestructuras.

El miembro del CNA puntualizó que los de la Plataforma son actores importantes que deben incluirse oportunamente y necesaria en un diálogo inclusivo no excluyente, pero mientras no se incorporen a esas personas, púes, este no generá la efectivida suficiente.

Información: Javier Rivera