Olimpia celebra 107 años de historia

El Club Deportivo Olimpia está celebrando 107 años de historia dentro del máximo circuito del fútbol hondureño, fundado en 1,912, y que, a partir en adelante, el club ha enriquecido su historia a base de títulos, victorias históricas, hazañas y prestigio, que lo convierte en el máximo ganador de la Liga Nacional con 30 coronaciones.

El club nació siendo una institución de béisbol, pero con el fútbol ha logrado estar en la cúspide de la liga en las últimas décadas, denominándose el más grande de Honduras.

Durante los 107 años de historia, el club ha tenido épocas que han marcado su éxito, siendo el dirigente, José Rafael Ferrari el que le otorgó los mejores momentos a los ‘albos’ durante su estancia con el equipo.

Los ‘merengues’ son considerados como uno de los equipos más grandes de Centroamérica, y su palmares lo avala, levantando en 30 ocasiones el título de Liga Nacional y llevándose tres torneos de Copa; en el ámbito internacional cuenta con tres campeonatos UNCAF, y en el área de Concacaf, en dos ocasiones más un torneo de liga de la región.

La grandeza de los ‘blancos’ es indiscutible, registrando varios récords que solo los ‘olimpistas’ pueden presumir, siendo el único club que ha conseguido un tetracampeonato, además alzándose campeón invicto en una ocasión, y con dos títulos de Concacaf en su haber, entre otros.

No obstante, el presente que vive actualmente el conjunto capitalino no es el mejor, debido a que no han podido alzarse con el campeonato de Liga Nacional desde el Clausura 2016, donde se le ha resistido la ansiada copa número 31 que tanto han anhelando la directiva y su hinchada.

Sin embargo, su historia seguirá plagada de grandeza, con 107 años de gloria que han podido alcanzar en varias competiciones y que han representado, de la mejor manera, al fútbol hondureño.