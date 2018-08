Nahún Espinoza critica duramente la Copa Presidente

Indignado reaccionó el entrenador del Club Deportivo Olimpia, Nahún Espinoza, al recordar este martes el partido contra Altamira por los 16avos de final de la Copa Presidente.

El adiestrador de Olimpia llamó a este certamen ‘de mentirita’, pues se quejó en el ese encuentro, desarrollado hace una semana en Danlí, ni siquiera había servicios sanitarios.

‘El aficionado es aficionado, yo no puedo guiarme por lo que diga, sino por lo que siente. Quieren que su equipo gane jugando bien, contra Real España vamos a tratar de hacer un mejor partido’.

‘Aprovecho para pedirles que para la Copa Presidente pongan un baño y una cancha decente, no puede ser que Olimpia vaya a esos campos de juego’.

‘Cuando veo la Liga Nacional veo mal fútbol. Los entrenadores somos los culpables. Este torneo (Copa Presidente) es de mentirita, todos los equipos se le acomodaron al Presidente y lo jugamos. Nos mandan a cualquier cancha y decimos que todo está bien. Hay que decirle que no’.

‘Es la pregunta que yo me hago, ¿por qué todos los equipos aceptan? A mí sinceramente no me interesa ese torneo, prefiero quedar eliminado en el primer partido’.

‘¿Qué vas a ganar en una cancha mala? No hay crecimiento futbolístico. Hay que poner buenas canchas y servicios sanitarios, no somos animales, somos fútbol de primera división.

‘No es culpa de los organizadores sino de los que aceptan. A lo que le tienen que decir sí le dicen no, y a lo que le deben decir no dicen sí’, sentenció el entrenador de Olimpia.