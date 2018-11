Con opiniones encontradas finaliza mesa del diálogo sobre las elecciones del 2017

Radio América. Una vez concluida los trabajos de la mesa sobre las elecciones de diálogo político promovido por la ONU en Honduras, el diputado David Reyes, represente de Salvador Nasralla, manifestó que el proceso electoral realizado en noviembre el año pasado, Nasralla con un 75% de las actas escrutadas tenía una “clara ventaja de un 5%” en relación al candidato nacionalista Juan Orlando Hernández.

“Hubo fraude sí” aseguró Reyes. pero dijo, “hay que demostrarlo, presentemos las actas electorales, las estructuras en las mesas las tenía el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) y no el PINU. Nosotros necesitamos esas actas porque de ellas se han perdido tres mil y no sabemos dónde están, porque Libre no las presentó”, enfatizó el miembro “nasrallista”.

Para Reyes, es una “casualidad” que en esas tres mil actas faltantes, es donde supuestamente ganó el Partido Nacional”. Ante eso David expresó, “es claro y evidente que se montó un fraude electoral”.

Por su parte, Kilvett Beltrand, miembro nacionalista en la mesa del diálogo en torno al tema de las elecciones expresó, “ahora resulta que Libre le ha robado dos elecciones a Salvador Nasralla, porque dijo que le robó tres mil actas y se las vendió al Partido Nacional”.

Para el representante del Partido de gobierno esas, “son acusaciones descabelladas” en este último día de trabajo en el diálogo.

“Nunca (los de Salvador Nasralla) presentaron las actas y pruebas, pero hoy estaban proponiendo ir a buscar el cuerpo del delito al Tribunal Supremo Electoral porque allí están los medios probatorios”, ironizó el también el periodista deportivo.

Acto seguido, el dirigente “cachureco” señaló en este caso los de Salvador Nasralla, “tuvieron un año para hacerlo, sin embargo, eso demuestra que el fraude solo vive en la cabeza de los que perdieron las últimas elecciones”.

“Salvador Nasralla dice: que Libre lo traicionó y que le vendió tres mil actas al Partido Nacional, eso es completamente falso, sino pregúntenle a Manuel Zelaya Rosales si vendió esas actas como hoy lo acusaron sus ex-socios de Salvador Nasralla”, referenció el nacionalista.

Dado como finalizado el proceso de diálogo en la mesa de elecciones respecto al supuesto fraude electoral, Kilvett una ve mas recalcó que, la oposición “fueron incapaces de probar el supuesto fraude electoral que ellos han venido manifestando”.

