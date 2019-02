Para Anduray llegó el momento de preguntarle al pueblo si quiere o no la reelección presidencial

Radio América. A criterio del abogado Fernando Anduray, llegó el momento de preguntarle al pueblo mediante un plebiscito sobre si quieren o no la reelección presidencial en el país.

El dirigente político además dijo que la participación de la ciudadanía hondureña en las elecciones con una mayoría a favor del candidato Juan Orlando Hernández que se reeligió, prácticamente constituyo un plebiscito.

Señaló que si los hondureños hubiesen considerado ilegal la reelección presidencial, entonces no habrían participado en los pasados comicios de noviembre del año 2017.

Consideró que si los partidos políticos de oposición consideraban que la reelección eral ilegal, y sino hubiesen participado no hubiesen habido elecciones, sin embargo con la misma convalidaron la reelección presidencial.

No obstante, Anduray explicó que dado a que la Corte Suprema de Justicia con sus sentencia no reformó la Constitución, pero declaró inaplicable los artículos 239 y otros, esa inaplicabilidad no es una reforma y por tanto se necesita consultar al pueblo hondureño para que diga con su decisión si quieren o no la reelección y si la quieren que sea alterna o continua.

Para esto el abogado constitucionalista indicó que existe el mecanismo normal de reforma constitucional en el Congreso con la aprobación de 86 votos de los diputados pero cree imposible de conseguir.

