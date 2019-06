Pastor evangélico: «Tata que gobierna su casa no tiene mareros» (vídeo)

(Radio América)- Las polémicas declaraciones del pastor salvadoreño Toby Jr. pastor general de la iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central han levantado una serie debates en redes sociales al asegurar que los problemas de delincuencia en los países es por culpa de los padres.

Toby Jr. afirmó que mientras los padres de familia no tomen la batuta en la casa, más pandilleros seguirán saliendo, mientras las leyes no cambien, seguirán los hechos lamentables.

«El problema de educación no es un problema de gobierno es un problema de nosotros, es bien fácil tata que gobierna su casa no tiene mareros en su casa, aquí no se trata que la policía venga», expresó.

Admás el pastor se refirió al problema de seguridad expresando que no es necesario hacer nuevas leyes sino, ordenar la casa.

“Miren señores vamos a poner una nueva ley. No pongan leyes, ordenen su casa, pongan horario, díganle al cipote si no venís a esta hora a mi casa no vas a entrar. Pero que tenemos, gente que está siguiendo leyes que están a favor de los criminales, gente que está a favor de la juventud porque no quieren ordenarlos, gente que dice no podes castigar a tu hijo porque eso va en contra de sus derechos, la palabra dice corrige al niño con vara, pero no se apresure tu alma a destruirlo, dice la palabra a quien Dios ama el corrige y enmienda, eso dice la palabra, pero como nos hemos alejado del Señor tenemos los problemas de siempre”.

Las polémicas declaraciones desde minuto 4:41

Y usted… ¿qué opina?

Con información de redes sociales.

Lea más: Relaciones forzadas y tocamientos la denuncia en contra de líder de iglesia La Luz del Mundo