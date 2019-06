Pedro Troglio: me gusta salir campeón, así que voy con ese objetivo

Radio América. Luego de que ayer se anunciará que el argentino Pedro Troglio será el nuevo entrenador del Club Deportivo Olimpia, este día habló en exclusiva con el programa de Radio América, Los Rigiosos.

El argentino manifestó que su nuevo puesto en el club capitalino «le pareció una muy linda opción, muy lindo camino para abrir, un objetivo nuevo», ya que «estaba con ganas de dirigir en Argentina o en un equipo grande de afuera, y salió la oportunidad con Olimpia y lógicamente que en seguida tomé la decisión y lo hicimos».

Troglio detalló que una vez aceptado el puesto, se dio a la tarea de ver los últimos cinco partidos que disputaron los «Leones» y «ahí saqué deducciones, vimos un poco la realidad del fútbol hondureño, la velocidad, la intensidad y a todos los jugadores para tener un estudio más minucioso de lo que vamos a encontrar».

En este aspecto, afirmó que es «difícil» determinar si alguno de los jugadores «es mejor» ya que «después esa no es la realidad a la hora de continuidad de partidos».

Sin embargo , mencionó nombres como el de Jorge Benguche «de gran talento», los laterales Elmer Guity y Mylor Núnez, así como la posible eliminación de Deybi Flores.

Con respecto al regreso de Sebastian Espindola o el ingresó de otro jugador, señaló que se debe tomar con precaución debido «al presupuesto» con el que cuenta el equipo.

También detalló que pensará primero en jugadores locales y no volverse loco «porque el equipo esta muy bien a nivel nacional».

Cuando se le preguntó si sentía algún temor por la reciente perdida de 8 – 0 del la Selección Nacional frente a Brasil, aseguró que no le preocupo porque tanto como jugador y entrenador «ha perdido y ganado por goleada», por lo «que no tiene que ser una preocupación porque no ocurrirá siempre».

Finalmente, aseguró que su única preocupación es no dirigir porque «me gusta dirigir, me gusta enseñar, compartir con los planteles, me gusta salir campeón así que voy con ese objetivo».

Pedro Troglio

El argentino cuenta con una amplia trayectoria ligada al fútbol como jugador inició su carrera en el Club River Plate, de su país, en donde estuvo por cinco años y ganó un Campeonato Nacional, una Copa Libertadores, una Intercontinental y una Copa Interamericana.

Posteriormente, estuvo en el fútbol italiano durante 6 años en tres clubes de la Serie A y además participó en el Campeonato Mundial de Italia 1990 en donde la selección argentina logró el subcampeonato tras perder con Alemania.