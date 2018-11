PiloTejeda implora ayuda para enfermos renales y arremete contra presentación de proyectos “absurdos” en el Congreso

Radio América. En declaraciones exclusivas a Radio América, el cantante hondureño Pilo Tejeda, al referirse a la insuficiencia renal y la diabetes enfermedades que hacen estragos en las familias hondureñas, manifestó que en el Congreso Nacional no se presentan proyectos para ayudar a los enfermos renales sometidos a diálisis que a veces sufren por la no prestación del vital servicio médico.

Cabe mencionar que el artista con sus eventos dijo que apoya a organizaciones que luchan contra el cáncer del niño, con los enfermos renales y otras acciones altruistas para muchas personas.

En cuanto a los enfermos renales, el diputado hondureño calificó de “increíble” en el país que esas personas no se les brinda la diálisis o, transfusión sanguínea, porque talvez el gobierno no ha pagado a las empresas proveedoras del servicio”.

Ante eso, el ex-integrante de la famosa Banda Blanca, manifestó ser una “grosería”. “Por eso el otro año pienso armar un grupo bien fuerte para que hagamos unos eventos nacionales e internacionales con el fin de involucrar a instituciones del exterior para luchar contra la terrible enfermedad”, adelantó el cantante.

El congresista evidenció que, “el enfermo renal es un gran (compromiso) para su familia, porque les cambia todo el entorno, al igual como la diabetes, y por eso a mi me gusta colaborar con eso”.

Debido a que estas dos enfermedades son un gran problema tanto para el que las padece como para sus familiares y en busca de cómo hacer para ayudar a los afectados, Pilo Tejeda en el programa Fiesta en América de esta casa radial, indicó que desde el Poder Legislativo no se presentan proyectos que verdaderamente tengan eco.

Ante eso, el entrevistado criticó fuertemente la presentación de iniciativas de ley que al final dijo, estos solo se quedan en papeles, expresando, “ijole, me da cólera porque no solucionan nada, solo los presentan para que las gente los mire o, para que una institución que los evalúa, vea cuántos proyectos introduce un diputado.

Debido a esa situación, el abanderado de la música hondureña manifestó, “por eso hay tantas leyes absurdas que no benefician al pueblo, solo los hacen para que al final del año, digan tal congresista presentó tanto proyectos.

Para el artista nacional no se trata solo de presentar gran cantidad de iniciativas de ley sino ver la calidad de las mismas.

En ese sentido, Pilo apuntó que uno de los proyectos mas importantes que deberían presentarse sería para apoyar a los enfermos renales, quien prometió que en la ciudad de Choluteca presentará una moción referente a que los enfermos renales y sus familias que los acompañen no deberían pagar pasajes en los buses.

Lamentó que la gente de escasos recursos son los que mas sufren de esas enfermedades, porque cuyos ciudadanos no tienen el pasaje para movilizarse a los centros asistenciales; y ante esas consecuencias el parlamentario por el departamento de Yoro, demandó una mayor consideración para tales pacientes.

El intérprete de la famosa Sopa de Caracol también cuestionó que solo existan centros de diálisis en las ciudades de San Pedro Sula, la capital Tegucigalpa y La Ceiba, y no en otros lugares los cuales facilitarían el transporte de las personas que sufren de insuficiencia renal y diabetes.

En vista de esos problemas de salud, Pilo reprochó a algunos de sus compañeros congresistas que pese a que padecieron de esas dolencias no se preocupan por legislar leyes que en verdad ayuden a mejorar la condición de vida de miles de hondureños que a diario claman porque se les provea un mejor servicio sanguíneo.

Debido a eso, el diputado manifestó, ” me da vergüenza y lo digo públicamente, a mi me toca dictaminar un proyecto de ley como para celebrar el Día del Aguacate. Yo no pierdo mi tiempo, mejor que digan que no lo dictaminé, pero para mi es una bofetada, me ofende y también para el pueblo”.

En un tono un poco airado y ante los improductivos proyectos, Tejeda fue claro al señalar que en Honduras se debe legislar para que la energía se baje a un 50%, indicando que, “eso nos está matando a todos y no se hace nada, porque hay componendas dentro del gobierno”.

“No puede ser que estemos legislando por el día de la baleada, del aguacate y para que los ex-futbolistas no pague en los estadios. Lo digo aunque se enojen conmigo, pero ya estoy harto de cómo se juega con nuestro pueblo. A la cultura no a la apoyan en nada, no les importa, porque eso no es noticia para ellos (diputados)”, lamentó el famoso intérprete del ritmo musical punta.

Aunque pidió perdón a la gente, si embargo, al cantautor nacional le da pena los tipos de proyectos que algunos diputados presentan en el hemiciclo legislativo.

Demandó una vez mas que se rebaje la tarifa de la energía eléctrica, reiterando que con eso “le están robando al pueblo hondureño solo para enriquecer a unas cuatro familias y eso no es posible”, dijo.

Aseguró que si se puede interpelar a la empresa encargada del cobro y distribución del servicio eléctrico, pero a la vez señaló, “que algunas personas en el Congreso no lo harían, por estar confabulados y unos son hasta socios de la misma, no obstante pidió a los políticos estar a favor del pueblo porque lo están “jorobando”.

También habló sobre el tema de las micro-empresas donde muchas de ellas cierran operaciones por la falta de apoyo y sobre todo por el alto precio de la energía.

Sobre la educación puntualizó que en el país muchos jóvenes se gradúan y no encuentran trabajo, y si lo hayan no es del que ellos se profesionalizaron.

