Plataforma de Salud y Educación pide al Gobierno investigar a personas infiltradas que cometen actos vandálicos en las protestas

Radio América. La Plataforma de Lucha por la Defensa de la Salud y Educación, este viernes pidió al Gobierno y a las autoridades correspondientes, que investiguen los actos vandálicos ocasionados por sujetos infiltrados en las movilizaciones.

También los representantes de los gremios educativo y sanitario expresaron su solidaridad con sus compañeros que salieron heridos y afectados de salud durante la «represión» de los militares y elementos policiales.

La Plataforma dejó en claro que para dialogar hay que derogar los decretos PCM, y además alentaron a los miembros seguir en la lucha.

En un comunicado la Plataforma de la Salud y Educación rechazó la autoría sobre los actos de violencia y daños a la propiedad privada y pública, reiterando que la convocatoria ha sido para participar en manifestaciones pacíficas.

Asimismo, denunciaron ante el Ministerio Público y la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, investigar a las personas que se infiltran en las protestas para generar desórdenes y en ese sentido ponerlos en manos de las autoridades correspondientes.

Del mismo modo, pidieron no «criminalizar» a los estudiantes que se manifiestan pacíficamente. Igualmente denuncian ante el Comisionado de los Derechos Humanos y ante el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, el uso excesivo de la fuerza y el indiscriminado lanzamiento de bombas lacrimógenas por parte de los policías y militares en las calles, con tanquetas, patrullas y otros tipos de vehículos, mandando así un mensaje de «intimidación y confrontación», agregaron en un vídeo publicado.

Aseguraron que el único objetivo de la Plataforma, es la defensa del derecho a la salud y educación e indicaron que cuya motivación no obedece a situaciones partidarias sino a la derogación de los decretos ejecutivos que atentan contra los derechos del pueblo y a la vez mantienen su posición de no dialogar mientras el Gobierno no derogue los PCM.

No obstante, puntualizaron que de derogarse los decretos ejecutivos, se comprometen a iniciar el diseño del mejor plan estratégico para la recuperación del sector salud y educación.

Información: Vilma Aceituno