Pobre asistencia del estadio virtual en el partido del Vida frente al Motagua

La iniciativa por parte de la directiva del Club Deportivo Vida en instalar el estadio virtual tras la sanción interpuesta en el Estadio Ceibeño por tres partidos a puerta cerrada, obtuvó una pobre asistencia por parte de los seguidores “cocoteros”.

El estadio virtual se instaló en el gimnasio Simón Azcona de La Ceiba, para que los aficionados pudieran presenciar el partido de su equipo frente al Motagua de la fecha 9 de la Liga Nacional, como medida de la institución en recaudar fondos para el club, luego de la pérdida económica que iban a afrontar en los siguientes partidos.

Sin embargo, no llegó a llenarse por completo el recinto, así lo aseguró una aficionada que asistió al encuentro: “Fueron casi 50 las personas que llegaron al lugar, no hubo tanta gente, pero la señal del partido estaba en buenas condiciones, de eso no hay duda”, expresó.

Para hacer llegar a la hinchada el club ofreció una diversidad de platillos, así como la venta de cervecería dentro del complejo, con la finalidad de apoyar al equipo económicamente.

