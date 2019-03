Policía afirma seguirá en afueras de Radio Globo para capturar al periodista David Romero

Radio América. Tras la decisión del periodista David Romero Ellner, de no entregarse a las autoridades policiales, el director de la Dirección Policial de Investigación (DPI), Ronmel Martínez, afirmó que mientras no tenga una contra orden de no capturarlo, no se irán de las afueras de Radio Globo.

Cabe mencionar que la decisión del periodista de no entregarse ante la autoridad policial es tras un acuerdo sostenido con sus abogados luego de una carta enviada por la Corte Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), al Gobierno hondureño de abstenerse de capturar a Romero Ellner.

Pese a eso, el sub-comisionado Martínez aseguró que la policía continuará con la misma idea de hacer efectiva la detención del periodista, mientras no se reciba una contraorden del juzgado de ejecución que pide requerir al comunicador social hondureño.

En ese sentido, el funcionario de seguridad indicó que los elementos policiales continuarán en las afueras de Radio Globo, al señalar que una vez iniciada las operaciones de la orden de captura, no se puede quitar la intensidad de la misma, porque de lo contrario se estaría incumpliendo con los deberes.

El titular de la DPI sobre su presencia en la orden de aprehensión del periodista, explicó que se trata de orientar a los agentes porque el caso lo amerita, debido al contexto en que se está manejando la situación.

Asimismo, sobre la acción policial según el sub-comisionado también es para garantizar derechos y seguir los protocolos de la orden de arresto conforme a legalidad correspondiente.

