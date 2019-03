¿Por qué no se aplica la ley electoral?

Augusto Aguilar ex-presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), explicó que la Ley Electoral en el país no se está aplicando correctamente, porque si bien es cierto no les impide a los partidos políticos organizarse, no permite hagan campañas o soliciten el voto de forma prematura.

Las reformas a la ley son necesarias ya que “no contempla la segunda vuelta y eso ya es una necesidad urgente en Honduras para evitar las crisis después de cada elección, y es que la ciudadanía está cansada de tanto nepotismo en cada gobierno, donde los familiares de los presidentes se encuentran en puestos del Estado”, dijo Aguilar.

En la opinión del Padre Germán Cálix Director de Cáritas de Honduras, los líderes religiosos no deben involucrarse en política porque a través de la historia la iglesia comprendió que había dos esferas, la política y la religiosa, “si un líder religioso se quiere dedicar a la política tiene que dejar su estatuto, pero no utilizar ni el púlpito ni su iglesia para lanzarse y adquirir puestos de elección popular”.

También agregó el Sacerdote Cálix que cada partido político debe financiarse sus campañas internas porque es “un acto amoral que un partido cobre por unas elecciones” que les competen a sus correligionarios.

Por otra parte, el ex-diputado Marvin Ponce opinó que Honduras está en una democracia de “cuidados intensivos” visto desde dos puntos “el golpe de Estado del 2009 y el tema de la reelección, creando una ruptura democrática”.

El ex-legislador expresó que no se pueden fortalecer las instituciones “si los partidos políticos colocan a las mismas personas que crearon el problema, la clase política deben obligarse a terminar las reformas electorales de una vez por todas”.

Con la creación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) “esperemos que funcione, pero vamos a tener más de los mismo” si están las mismas personas, indicó Ponce.

Los entrevistaron coincidieron en que se necesita fortalecer, colocar personas distintas a los ya conocidos en los diferentes órganos electorales, y que se cumpla lo que la ley establece para fortalecer la democracia.

